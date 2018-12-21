Палата представителей США приняла временный бюджет с $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила временный бюджет, включающий расходы в $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой, за которую выступает президент США Дональд Трамп.

Законопроект также включает в себя $8,7 млрд для чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий.

Документ был принят 217 голосами "за", 185 конгрессменов высказались "против". В пятницу его рассмотрит Сенат. Предполагается, что законопроект не пройдет голосование в верхней палате Конгресса США, что повысит вероятность частичного закрытия работы правительства.

Ранее Сенат США проголосовал большинством за принятие временного бюджета до 8 февраля 2019 года. Он не включал в себя деньги, требуемые президентом США на строительство стены на границе с Мексикой.

Семинедельный временный бюджет был принят большинством голосов Сената. Эта мера должна была позволить правительству работать до 8 февраля. Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

Ранее президент США Трамп пригрозил демократам, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.