Сенат США одобрил временный бюджет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал большинством за принятие временного бюджета до 8 февраля 2019 года. Семинедельный временный бюджет был принят большинством голосов Сената. Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей США, а после он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Эта мера позволит правительству работать до 8 февраля. Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

При этом бюджет не включает $5 млрд, которые президент США Д.Трамп требовал на строительство стены на границе с Мексикой.

Дебаты по этому вопросу продолжатся в новом созыве конгресса, который соберется в январе.

Ранее президент США Д.Трамп пригрозил демократам, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.

Однако позже стало понятно, что президент США согласен на временный бюджет и дальнейшие обсуждения в конгрессе.