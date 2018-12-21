Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,4%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющейся негативной динамики мировых фондовых площадок и упавшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2344,18 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1080,74 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар просел до 68,13 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,1%).

Подросли бумаги "Башнефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Распадской" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Мечела" (+0,1%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне продолжили снижение на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также на опасениях относительно возможной приостановки работы правительства и госучреждений США (shutdown).

Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы предотвратить shutdown в эти выходные. Предложенные Сенатом меры позволили бы правительству работать до 8 февраля, однако они не включают расходы в размере $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивает Трамп.

Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

В пятницу на опасениях по поводу роста мировой экономики снижается фондовая Азия (Япония упала на 1,1%, Китай - на 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

В 2018 году американская экономика может вырасти примерно на 3%, максимальными темпами за 13 лет, однако инвесторы ожидают наступления рецессии уже в ближайшие годы.

Кроме того, рынок реагирует на новости о том, что накануне власти США обвинили двух офицеров китайской разведки в попытке украсть ценную информацию у американских высокотехнологичных компаний. Существуют опасения, что это может стать началом нового витка конфликта между США и Китаем.

Нефть утром в пятницу корректируется вверх после отката накануне, но уровень цен Brent почти на $1 ниже, чем при закрытии рынка акций в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $54,86 за баррель (+0,9% и -5,1% в четверг), февральская цена WTI - $46,36 за баррель (+1,1% и -4,8% накануне). С начала недели Brent и WTI потеряли в цене порядка 9%.