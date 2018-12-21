Нацсобрание Франции одобрило закон о срочных социально-экономических мерах из-за протестов "желтых жилетов"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в ночь на пятницу большинством голосов одобрило законопроект о "срочных экономических и социальных мерах" в ответ на протесты "желтых жилетов", сообщают местные СМИ.

"За" проголосовали 153 депутата, "против" - девять. Еще 58 человек воздержались. Обсуждение этого законопроекта в нижней палате французского парламента продлилось 13 часов, именно поэтому голосование состоялось уже ночью.

Ожидается, что позже в пятницу в рамках ускоренной процедуры рассмотрения этот законопроект будет передан в Сенат.

По словам министра труда Франции Мюриэль Пенико, предложенные меры представляют собой "быстрый, сильный и конкретный ответ" на кризис.

Меры, ранее объявленные французским президентом Эммануэлем Макроном, в частности, включают выплаты премий по итогам года, отмену увеличения налогов для большинства пенсионеров, а также отмену уплаты налога на сверхурочные часы работы.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После серии акций протеста "желтых жилетов" власти Франции уже пошли на уступки, и Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее.

Позже он объявил и о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов. При этом, как отмечают СМИ, положение о повышении МРОТ не содержится в ободренном депутатами законе: эта мера будет введена отдельно.

Однако министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен заявил, что меры, объявленные Макроном в ответ на массовые протесты, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро. По оценкам Дарманена, дефицит бюджета Франции в 2019 году из-за этого может достичь 3,4% ВВП.