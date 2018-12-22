Около 800 человек собрались в Париже на акцию "желтых жилетов"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Около 800 демонстрантов собрались в Париже на субботнюю акцию протеста "желтых жилетов", сообщают французские СМИ со ссылкой на данные полиции.

Сотни человек собрались в районе Монмартра, базилики Сакре-Кёр и в районе Триумфальной арки в Париже. Такие достопримечательности как Лувр и Эйфелева башня, которые ранее закрывали на время демонстраций, в субботу остались открытыми для посетителей.

Вместе с тем, в субботу закрыт Версаль, так как руководство дворцово-паркового комплекса узнало, что активисты собирались провести там манифестацию. Ожидалось, что на демонстрацию соберется около 1,4 тыс. человек. По данным западных СМИ, в итоге в пригород Парижа добралось не так много демонстрантов, как ожидалось.

На странице в фейсбуке, где анонсировали акции, говорится, что принять участие в протестах в Париже планировали 6,2 тыс. человек. Интерес к акции проявили около 35 тыс. пользователей соцсети.

Протесты во Франции

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к народу объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.