Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана в 189 км к юго-востоку от города Татеяма (остров Хонсю, префектура Тиба, Япония), сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 03:43 мск в понедельник землетрясения имел координаты 34.02 градуса северной широты и 141.58 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".