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Мнучин опроверг желание Трампа уволить главу ФРС

Есть обновление от 09:26

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэла и не считает, что у него в принципе есть такие полномочия, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Я никогда не предлагал уволить председателя Пауэлла и не считаю, что имею такое право", - сказал президент Мнучину, согласно субботнему сообщению министра финансов в твиттере.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника отмечало, что Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя ФРС Пауэлла после недавнего решения Федрезерва повысить ставку. "Президент много раз за последние несколько дней в конфиденциальных беседах обсуждал увольнение Пауэлла", - привело агентство слова двух своих источников.

The Wall Street Journal подтверждает, что президент был взбешен недавним решением ЦБ повысить базовую процентную ставку. До заседания Трамп публично призывал ФРС воздержаться от ужесточения монетарной политики.

Вслед за решением ФРС произошел обвал мировых фондовых рынков, обеспокоенных перспективами мировой экономики, торговым конфликтом между США и КНР и приостановкой работы правительства США.

Трамп считает именно ФРС виновной в ухудшении ситуации на финансовых рынках и спрашивал у советников, может ли он уволить Пауэлла, хотя те не восприняли это всерьез, пишет газета.

Трамп и Пауэлл не встречались с конца 2017 года.

Решения по ставке принимают семь членов управляющего совета ФРС и, по очереди, 12 президентов региональных банков Федеральной системы. Последние 25 лет президенты США никогда публично не критиковали деятельность американского ЦБ.

По данным агентства Bloomberg, некоторые советники президента США предупредили его о том, что увольнение Пауэлла было бы "катастрофическим шагом". Агентство уточняет, что "не ясно, какие правовые полномочия есть у президента, чтобы уволить Пауэлла".

Закон о Федеральной резервной системе США говорит, что управляющие ФРС могут быть отстранены от занимаемой ими должности президентом в случае наличия причины. Поскольку председатель управляющего совета ФРС также является управляющим, то правила должны распространяться и на него. Тем не менее, формулировки являются недостаточно конкретными в юридическом отношении, отмечает Bloomberg.

Трамп не первый раз выражает недовольство работой Пауэлла, назначенного на пост главы ФРС по его же инициативе. В октябре Трамп заявил, что "может быть, он будет сожалеть" о решении выдвинуть кандидатуру Пауэлла на этот пост. На протяжении нескольких последних месяцев президент США критиковал повышение ставок ФРС.

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Теги: США, Стивен Мнучин, Дональд Трамп, ФРС, Джером Пауэлс

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