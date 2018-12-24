Минфин США попытался успокоить рынки после бурных событий прошлой недели

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и стабильности ситуации на финансовом рынке.

Подобные действия Минфин США обычно предпринимал в прошлом в кризисные периоды. Многие аналитики считают, что в данном случае попытка заранее успокоить рынки может иметь прямо противоположный эффект.

Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорится в воскресном заявлении Минфина.

Главы Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo также сообщили в ходе бесед, что рынки "продолжают нормально функционировать".

Прошлая неделя оказалась для фондового рынка США худшей с 2011 года, и индекс S&P 500 потерял более 7%.

Чиновники экономического блока опасаются, что на рынок негативно повлияют сообщения о недовольстве президента Дональда Трампа главой Федерального резерва Джеромом Пауэллом, которое может перерасти в попытку сменить руководителя американского ЦБ.

Будущий глава администрации президента Мик Малвани сказал в воскресенье в интервью ABC, что Трамп "теперь понимает", что не может уволить Пауэлла.

Мнучин сообщил в твиттере, что Трамп не предлагал уволить главу ФРС, а также не считает, что у него в принципе есть такие полномочия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя ФРС Пауэлла после недавнего решения Федерального резерва повысить ставку. По данным агентства, некоторые советники президента США предупредили его о том, что увольнение Пауэлла было бы "катастрофическим шагом".

Закон о Федеральной резервной системе США говорит, что управляющие ФРС могут быть отстранены от занимаемой ими должности президентом в случае наличия причины. Поскольку председатель управляющего совета ФРС также является управляющим, то правила должны распространяться и на него. Тем не менее, формулировки являются недостаточно конкретными в юридическом отношении, отмечает Bloomberg.

Еще одним негативным фактором для рынков является приостановка работы правительства США. Работа правительства была прервана из-за отказа президента Трампа подписать закон о временном финансировании федеральных органов власти без расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

Малвани сказал Fox, что приостановка может продлиться и после 28 декабря, когда сенат возобновляет свою работу, и решать проблему придется уже новому составу Конгресса США, который соберется после 1 января.

Представители Республиканской партии США во главе с президентом США не могут убедить демократов, без поддержки которых бюджетный закон не может быть одобрен верхней палатой, в необходимости выделить $5 млрд на реализацию проекта строительства стены.

Трамп считает возведение стены, которое было его предвыборным обещанием, принципиальным вопросом. Демократы же, поддерживая необходимость укрепления безопасности границ США, считают строительство стены неэффективным и затратным.

Нынешняя приостановка работы правительства стала уже третьей с начала года.