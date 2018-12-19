Киев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ходе заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе предложили Украине ввести перемирие в Донбассе с 22 декабря, однако договоренности достичь не удалось.

"Мы предложили Киеву ввести очередной режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря 2018 года, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни", - сообщила журналистам глава МИД ДНР Наталья Никонорова в среду журналистам.

"Украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы", - сказал представитель ЛНР в подгруппе Роман Иванов, слова которого приводит Луганский информационный центр.

По ее словам, в целом представители ДНР и ЛНР поддерживают предложенный ОБСЕ проект совместного заявления Контактной группы о перемирии. К настоящему времени заседание рабочей подгруппы группы по вопросам безопасности завершилось.

В среду в Минске проходят заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее подгрупп.

На предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 4 декабря в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал подготовку сторон к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

В 2017 году стороны конфликта в Донбассе объявили перемирие на период новогодних и рождественских праздников с 23 декабря. Всего же с начала конфликта в 2014 году воюющими сторонами было достигнуто уже 24 перемирия, однако ни одно из них не соблюдалось в полной мере.

Последним стало так называемое "школьное" перемирие - возобновленное с 29 августа 2018 года обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с началом учебного года.

Между тем в десяти областях Украины в настоящее время действует военное положение, которое должно закончиться 26 декабря. Оно было введено после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море.