Российский МИД предупредил о вероятной военной провокации Киева в Донбассе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве отмечают готовность Киева реализовать провокацию с использованием химического оружия на Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В то же время мы видим, что Киев рассматривает и другие варианты обострения ситуации в регионе и продления режима военного положения, помимо проведения наземной операции. Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации "экспертов" о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ", - сказала она.

"Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения", - подчеркнула Захарова.

Она напомнила о заявлении главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз о "разработке Россией химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины", что, по мнению Захаровой, говорит о готовности киевских властей организовать провокацию с использование оружия массового уничтожения.