Путин обсудит итоги года с членами правительства и бизнесменами

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по традиции в преддверии Нового Года встретится с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач", - говорится в сообщении.

В тот же день глава государства проведет встречу с представителями российских деловых кругов. "В Кремль приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей", - отмечается в сообщении.