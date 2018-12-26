Что случилось этой ночью: среда, 26 декабря

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сирийские системы ПВО открыли огонь по израильским ракетам у Дамаска. Jerusalem Post сообщает, что израильские ВВС выпускали ракеты из воздушного пространства Ливана. В результате атаки ранены трое сирийских солдат.

- Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи. Как сообщают СМИ, теракт совершили три боевика группировки с поясами смертников и автоматическим оружием. Атаку в Триполи осудили представители Госдепартамента США.

- Гватемала потребовала от США расследовать смерть 8-летнего мальчика в центре содержания нелегалов. Это уже вторая смерть ребенка-мигранта при подобных обстоятельствах.

- КНДР и Южная Корея провели церемонию символического соединения железных дорог. Фундамент для будущей дороги установили в пограничном городе Кэсон. Фактический ход строительства будет зависеть от ситуации с денуклеаризацией КНДР.