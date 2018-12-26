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Церемония соединения железных дорог Южной Кореи и КНДР прошла в пограничном городе Кэсон

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Символическая церемония открытия совместного проекта Южной и Северной Корей по модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог прошла на железнодорожной станции КНДР Пханмун, сообщает "Ренхап".

Церемония началась около 10:00 утра по местному времени (4:00 по мск) на станции Пханмун в пограничном городе Кэсон.

Для участия в мероприятии на железнодорожную станцию КНДР ранее прибыл специальный поезд со 100 южнокорейскими участниками. Среди них были министр транспорта Ким Хен Ми, министр объединения Чо Мен Гюн, парламентские лидеры и другие должностные лица.

Делегацию КНДР представляли заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек, а также председатель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Кроме того, как отмечает агентство, в мероприятии приняли участие представители ООН, а также России, Китая и Монголии.

В начале церемонии представители двух Корей произнесли праздничные речи. После чего на станции была установлена табличка с указателем.

Церемония закладки фундамента расценивается как символический запуск автодорожного и железнодорожного проекта, а не фактическое начало работ, подчеркивает агентство.

"Правительство проведет дополнительные, углубленные (выездные) проверки, разработает планы и проекты, которые будут реализованы после церемонии. (...) Фактическое строительство будет вестись в соответствии с ситуацией, связанной с денуклеаризацией Севера и глобальными санкциями против Северной Кореи", - говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам объединения двух Корей.

Лидеры Южной Кореи и КНДР - Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын - по итогам переговоров ранее в этом году договорились до конца 2018 года начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и востоке.

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Теги: КНДР, Южная Корея

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