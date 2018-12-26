ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи, сообщают зарубежные СМИ.

Согласно сообщению, атаку на министерство иностранных дел Ливии в Триполи совершили три боевика группировки с поясами смертников и автоматическим оружием.

По информации СМИ, атака на МИД началась с поджога трех машин рядом со зданием министерства. Затем нападавшие открыли стрельбу, пытаясь прорваться в здание. Один террорист был убит охранниками МИД, двум другим удалось проникнуть внутрь здания, где они подорвали себя.

Минздрав Ливии информировал, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен.

Как заявил министр иностранных дел страны Мухаммедат-Тахир Сиала, одним из погибших был старший дипломат Ибрахимаш-Шейби.