При взрыве в лаборатории университета в Пекине погибли трое студентов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Не менее троих студентов стали жертвами взрыва, произошедшего в среду в лаборатории Транспортного университета Пекина, сообщают западные СМИ.

Данных о раненных в результате взрыва и пожара в вузе пока не поступало.

По информации пожарной службы города, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:34 по местному времени (04:34 по Москве). Пожар стал следствием взрыва в лаборатории, где студенты проводили опыты.

На видеороликах, появившихся в китайских СМИ, видно, что из здания на территории университета вырываются клубы плотного дыма.