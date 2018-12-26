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Браудер обвинил Россию в очередном нарушении правил Интерпола

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает нарушением правила "красного уведомления" очередную попытку России добиться его ареста через Интерпол.

"Российское министерство внутренних дел уже в седьмой раз официально запрашивает у Интерпола ордер для меня. Сколько раз Россия должна нарушить правила "красного уведомления" до того, как будут реальные последствия?" - написал он в среду в твиттере.

Речь идет об используемых Интерполом уведомлениях, предполагающих арест обвиняемого и последующий запрос на его экстрадицию.

В РоссииБраудер заочно арестован в России по обвинению в создании преступного сообществаБраудер заочно арестован в России по обвинению в создании преступного сообществаЧитать подробнее

Браудер прикрепил к записи фотографии постановления об объявлении в международный розыск.

В ноябре Браудер сообщил, что призвал правительство Канады стать инициатором процедуры по исключению России из Международной организации уголовной полиции Интерпол. "Я обратился к канадскому парламенту и правительству с предложением о том, что им следует инициировать прямо сейчас приостановку членства России в Интерполе, также как Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх, когда ее поймали на обмане", - заявил Браудер в интервью радиостанции CBC.

По словам британского финансиста, Россия использовала членство в Интерполе для преследования сотен людей по всему миру, включая правозащитников и юристов. "Интерпол - правоохранительный орган, он не предназначен для преследования политических противников. Он не должен быть рукой диктатуры", - отметил Браудер.

Он пояснил, что в уставе Интерпола есть правило, которое позволяет организации приостанавливать членство стран, злоупотребляющих системой. Для рассмотрения вопроса достаточно, чтобы одна страна взяла на себя инициативу в этом вопросе.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно уже осужден за ряд тяжких финансовых преступлений.

21 декабря Тверской суд по ходатайству следствия заочно арестовал Браудера на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо его задержания на территории РФ.

Согласно материалам дела, бизнесмену заочно вменяется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), он объявлен в международный розыск. Следствие полагает, что "в период после 1 января 1997, действуя из корыстных побуждений, Браудер создал и возглавил организованное сообщество для совершения тяжких экономических преступлений, в том числе ухода от уплаты налогов, хищения средств бюджета РФ, а также легализации доходов, полученных преступным путем". Ущерб бюджету РФ от деятельности ОПС Браудера следствие оценивает более чем в 10,5 млрд рублей.

Защита обжаловала заочный арест Браудера. Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Браудера 23 января.

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Теги: Уильям Браудер, Россия, Интерпол

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