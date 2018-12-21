Суд в РФ рассмотрит вопрос о заочном аресте основателя Hermitage Capital Браудера

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.

"Рассмотрение ходатайства следователя назначено на сегодня в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде.

По словам представителя суда, Браудеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство им). Также следователь вынес постановление об объявлении бизнесмена в международный розыск.

Наказание по предъявленному Браудеру обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Это уголовное дело в отношении Браудера было возбуждено в середине ноября. Примерно тогда же на брифинге в Генпрокуратуре сообщили подробности этого дела. "Уже установлены юридические лица на Кипре, Латвии, в Швейцарии и других странах, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались десятки и сотни миллионов долларов", - сказал государственный советник юстиции 3-го класса Николай Атмоньев. Эти транзакции, отметил он, будут расцениваться следствием как легализация доходов, полученных преступных путем.

Российское следствие считает, что транснациональное преступное сообщество, которое возглавляет британский финансист, действует с 1999 года и было создано "с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах".

На том же брифинге также заявили, что российское следствие изучает версию о насильственной смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в интересах британского финансиста Уильяма Браудера, который "имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений".

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.