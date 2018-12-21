Следствие оценило нанесенный Браудером ущерб бюджету РФ в 10,5 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ущерб российскому бюджету от деятельности преступного сообщества, которое, предположительно, создал основатель Hermitage Capital Уильям Браудер, оценивается более чем в 10,5 млрд рублей, говорится в ходатайстве следствия о заочном аресте бизнесмена.

"Как установлено органами предварительного следствия, в периоды с 2001 по 2009 годы в состав сообщества, организованного Браудером, вошел ряд установленных граждан РФ, а также неустановленные соучастники, которые в указанные периоды времени совершили на территории РФ ряд тяжких преступлений", - говорится в ходатайстве следствия, оглашенном судьей Тверского суда Москвы Алексеем Криворучко, который рассматривает вопрос о заочном аресте Браудера.

Из ходатайства следует, что, по версии следствия, ущерб российскому бюджету от экономических преступлений ОПС под руководством британского бизнесмена, составляет более 10,5 млрд рублей.

Новое дело против Браудера в РФ

Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Браудера нового уголовного дела 16 ноября.

Российское следствие считает, что транснациональное преступное сообщество, которое возглавляет британский финансист, действует с 1999 года и было создано "с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах".

В частности, уточнили в надзорном ведомстве, следствием уже установлены юридические лица на Кипре, Латвии, в Швейцарии и других странах, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались десятки и сотни миллионов долларов. Эти транзакции следствие расценивает как легализацию доходов, полученных преступных путем.

Наказание по предъявленному Браудеру обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.