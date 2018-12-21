Браудер заочно арестован в России по обвинению в создании преступного сообщества

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия решил заочно арестовать основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Браудера меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемого на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - огласил решение судья Алексей Криворучко.

Адвокат британского бизнесмена Александр Антипов просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия. По словам защитника, Браудер не был уведомлен ни о заочном предъявлении ему нового обвинения, ни о сегодняшнем заседании.

После заседания Антипов заявил "Интерфаксу", что заочный арест Браудера будет обжалован.

Согласно материалам суда, Браудеру заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Следствие полагает, что "в период после 1 января 1997, действуя из корыстных побуждений, Браудер создал и возглавил организованное сообщество для совершения тяжких экономических преступлений, в том числе ухода от уплаты налогов, хищения средств бюджета РФ, а также легализации доходов, полученных преступным путем".

Ущерб бюджету РФ от деятельности организованного преступного сообщества (ОПС) следствие оценивает более чем в 10,5 млрд рублей. В частности, говорилось в ходатайстве следствия, ОПС "совершено уклонение от уплаты налога на прибыль ООО "Дальная степь" за 2001 года в размере более 319 млн рублей и ООО "Сатурн Инвестментс" в размере более 203 млн рублей". Кроме того, считает следствие, Браудер и сообщники "с 2004 по 2007 год совершили преднамеренное банкротство ООО "Дальная степь", что повлекло причинение ущерба бюджету РФ в размере 1 млрд 200 млн рублей".

Также следствием установлено, что ОПС Браудера с 2005 по 2008 год, "используя подконтрольные общества, при перечислении дивидендов не исполнило обязанности налогового агента, что повлекло ущерб бюджету РФ в размере 3 млрд 400 млн рублей. Российское следствие также утверждает, что Браудер с соучастниками "с 2006 по 2007 годы совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств в размере более 5 млрд 400 млн рублей".

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно уже осужден за тяжкие финансовые преступления.