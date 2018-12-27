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Новогодние гулянья на Елисейских полях пройдут параллельно акции "желтых жилетов"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Жители Парижа и туристы, как ожидается, традиционно соберутся на Елисейских полях перед Новым годом, несмотря на планы движения "желтые жилеты" устроить там очередную акцию, сообщает в четверг Figaro.

По данным издания, в акции "желтых жилетов" в канун Нового года собираются принять участие 7,4 тыс. человек. Они обещают, что мероприятие пройдет "без насилия и в праздничной обстановке".

В свою очередь, местные власти заявили, что продолжат готовить световое шоу и фейерверк на Елисейских полях, несмотря на запланированную акцию.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Беспорядки происходили, в частности, в районе Елисейских полей и площади Трокадеро.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Также французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Последствия протестов в Париже

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Теги: Париж, Франция

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