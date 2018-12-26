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Потери французских торговцев из-за "желтых жилетов" оценили в 2 млрд евро

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Французский торговый сектор из-за протестов "желтых жилетов" и вызванных ими беспорядками примерно за месяц потерял минимум 2 млрд евро, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Федерации торговли и Национального совета торговых центров Франции.

Согласно этим данным, с 17 ноября этого года упущенная выгода французских торговцев составила не менее 2 млрд евро. Отмечается, что это лишь приблизительные данные, более точная информация будет опубликована в начале 2019 года.

Кроме того, из-за акций, в ходе которых "желтые жилеты" блокировали различные объекты, около 43 тыс. человек оказались временно лишены работы.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов повысить цены на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом, особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Последствия протестов в Париже

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Теги: Франция

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