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Конгресс США в очередной раз не проголосовал по бюджету

Следующее заседание состоится 31 декабря в 18:00 по Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Верхняя и нижняя палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.

Таким образом, федеральное правительство будет по-прежнему временно закрыто до следующего голосования, которое состоится 31 декабря в 10:00 (18:00 по Москве).

"Шатдаун" правительства США

Официально приостановка работы правительства произошла в субботу.

Представители Республиканской партии во главе с президентом США не смогли убедить демократов, без поддержки которых любой бюджетный закон не может быть одобрен верхней палатой, в необходимости выделить $5 млрд на проект строительства стены.

Трамп считает возведение стены, которое было его предвыборным обещанием, принципиальным вопросом. Демократы же, поддерживая необходимость укрепления безопасности границ США, считают строительство стены неэффективным и затратным.

Если закон не будет принят в ближайшие дни, то ситуация с отсутствием финансирования негативно скажется на работе министерства внутренней безопасности США, министерства транспорта, министерства сельского хозяйства, Госдепартамента, а также Минюста и десятка других бюджетных госучреждений США.

Всего речь идет о четверти бюджетных госучреждений. По оценке Associated Press, приостановка работы затронула деятельность и повлияет на оплату труда около 800 тысяч бюджетников.

Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета, допускает директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни. "Я думаю, что события в ближайшую пару дней будут развиваться не слишком быстро. На мой взгляд, вполне возможно, что shutdown продержится и после 28 декабря - до начала работы Конгресса нового созыва", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в воскресенье.

В связи с приостановкой работы правительства Трамп отменил поездку во Флориду и решил остаться в Вашингтоне.

Нынешняя приостановка работы правительства стала уже третьей с начала года.

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Теги: США

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