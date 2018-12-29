Белый дом обвинил лидера демократов в нежелании решать вопрос с закрытием правительства

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Должностные лица Белого дома пытаются переложить вину за "шатдаун" правительства, который, вероятно, продлится до нового года, на лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.

"Моя интуиция подсказывала мне, что Шумер (Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате - ИФ) действительно заинтересован в заключении сделки и достижении какого-то компромисса. Но больше мы слышим на этой неделе, что это Нэнси Пелоси выступает против того, чтобы это (утверждение бюджета и открытие правительства-ИФ) произошло", - заявил исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани в интервью Fox News.

По его словам, если Пелоси "заключит сделку с президентом любого рода до ее избрания 3 января, она рискует потерять место спикера, поэтому мы в этом надолго".

В ноябре демократы в Конгрессе выдвинули Пелоси в качестве кандидата на пост спикера Палаты представителей. Голосование по утверждению ее кандидатуры пройдет з января, когда соберется новый состав нижней палаты Конгресса США.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп из-за частичного закрытия правительства отменил свои планы поехать во Флориду отмечать Новый год и остался в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сделала аналогичные комментарии в пятницу в новостях CBS.

"Нэнси Пелоси просто хочет защитить свою аудиторию, а не наши границы", - сказала она.

"И именно поэтому она не желает вести с нами переговоры и не желает заключать какие-либо сделки", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Между тем, пресс-секретарь Нэнси Пелоси Дрю Хаммилл сообщил, что демократы "объединены против аморальной, неэффективной и дорогой стены президента". Он отметил, что они не будут серьезно рассматривать любое предложение Белого дома, пока Дональд Трамп не поддержит его публично, потому что он "так много раз менял свою позицию".

"Пока мы ждем публичного предложения президента, демократы ясно дали понять, что когда в Палате представителей будет большинство демократов, мы проголосуем оперативно за открытие правительства в первый же день", - отметил он.

Однако, по мнению сенатора-республиканца Пэта Робертса, воплотить это в жизнь будет не так легко, ведь Сенат будет в руках республиканцев. Кроме того, для того, чтобы законопроект стал законом необходима подпись президента.

"Я думаю, очевидно, что до тех пор, пока президент не решит, что он может что-то подписать или что-то ему будет представлено, мы останемся там, где мы есть", - отметил Робертс.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу 22 декабря после того, как Конгресс и президент Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании в $5,7 млрд стены на границе с Мексикой.

Демократы отказываются санкционировать выделение $5 млрд на строительство сооружения, которое, по их мнению, не решит миграционной проблемы.