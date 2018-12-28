Порошенко сократил отставание от Тимошенко в опросах о выборах президента на Украине

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко в первом туре выборов президента получила бы поддержку 16% украинцев из тех, кто намерен голосовать.

Действующего президента Петра Порошенко готовы поддержать 13,8%, - таковы данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года.

За шоумена Владимира Зеленского - 8,8%, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 8,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,9%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,8%.

В случае выхода во второй тур Тимошенко и действующего главы государства та получает поддержку 22% тех, кто планирует голосовать, а Порошенко - 16%.

При этом в случае выхода во второй тур Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского за последнего готовы голосовать 21%, а за Тимошенко - 20%.

В паре Зеленский - Порошенко шоумен побеждает с результатом 22% на 17%.