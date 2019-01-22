Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", такое решение поддержал съезд, который прошел во вторник в Киеве.

На съезде выступили соратники Тимошенко, ее дочь Евгения, а также ряд политиков, которые выразили свою поддержку лидеру "Батькивщины".

Так, в ее поддержку на съезде выступил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. "Это будут выборы не только нового президента, но и нового курса", - сказал он в своем выступлении.

Собравшимся продемонстрировали видеообращения ряда украинских и иностранных политиков. Среди них - экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-президент Европарламента Пэт Кокс, бывший президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Согласно данным соцопросов, Тимошенко стабильно сохраняет за собой первое место в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.