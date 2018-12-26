Главные новости
В миреПорошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеВ РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей
В России

Крымский суд отказался освободить командиров украинских кораблей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в среду отказался отпустить из следственного изолятора командиров двух кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море месяц назад, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановления Киевского районного суда Симферополя, уточнив при этом срок ареста из-за допущенной судом первой инстанции технической ошибки: он истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Речь идет о командире буксира "Яны Капу" старшине 1 статьи Олеге Мельничуке и командире бронекатера "Никополь" старшем лейтенанте Богдане Небылице.

Моряки находятся в московском СИЗО "Лефортово" и принимали участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи. Арестованные украинские военные считают себя военнопленными.

Керченский инцидент

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

25 ноября российские пограничники здержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. ФСБ заявила, что украинские военные суда по указанию киевских властей вошли в территориальные воды РФ, и назвала инцидент провокацией, которую координировали два сотрудника СБУ. Российская сторона утверждает также, что Киев не уведомил Россию о проходе своих кораблей через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

22 моряка и двое сотрудников украинской спецслужбы, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия - почти на два месяца. Все вывезены из Крыма в Москву: 21 украинец находится в "Лефортово", остальные - трое раненых при задержании - доставлены в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

Граждан Украины обвиняют в незаконном пересечении границы РФ; им грозит до шести лет заключения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина

Новости по теме

В России
Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард"Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард"
Зачетные испытания завершены, что позволяет поставить комплекс на вооружение в срокПодробнее
 Памфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замяли
Глава ЦИК подчеркнула, что если выявленные "Голосом" нарушения на повторных выборах подтвердятся, победителем останется Олег КожемякоПодробнее
 Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столуРоскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу
Самыми сочными оказались абхазские мандарины, но в ведомстве напомнили, что указанию сорта на ценнике не всегда стоит доверятьПодробнее
 Перестрелка произошла в центре КазаниПерестрелка произошла в центре Казани
Двое пострадавших в больницеПодробнее
Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневраРоссия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневра
Силуанов по итогам переговоров воздержался от ответа на вопрос, удалось ли договориться по компенсации Минску убытков от налогового маневраПодробнее
 Глава брянских Клинцов вызвался оплатить поездку детей чиновников в ТурциюГлава брянских Клинцов вызвался оплатить поездку детей чиновников в Турцию
Олег Шкуратов пояснил, что участвовал в поездке, организованной благотворительным фондом, за свой счетПодробнее
 Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте "Уралкалия"Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте "Уралкалия"
Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть девяти человекПодробнее
 Россия расширила санкции против УкраиныРоссия расширила санкции против Украины
В списке физических и юридических лиц, на которых распространяются специальные экономические меры, добавилось 200 пунктовПодробнее
 В комитете РАН по метеоритам опровергли связь хабаровского оползня с метеоритомВ комитете РАН по метеоритам опровергли связь хабаровского оползня с метеоритом
Космический "пришелец" такого размера не только повалил бы лес на километры вокруг, но и заставил бы "вздрогнуть планету", заявили в академииПодробнее
 Кремль переадресовал МИД РФ вопрос о переговорах с сыном КаддафиКремль переадресовал МИД РФ вопрос о переговорах с сыном Каддафи
По сведениям Bloomberg, Саиф аль-Ислам попросил Москву поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах в ЛивииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПорошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеВ РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегалов

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года

Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+

Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+Основной фактор сейчас - это ставка ФРС Подробнее

Глава "ЛУКОЙЛа" заявил, что не ждет продления соглашения о стабилизации цен на топливо после марта

Огромные камни обрушились на трассу под Севастополем

Вексельберг сообщил о планах поехать на форум в Давос

Палестинский посол сообщил о визите лидера ХАМАС в Москву 15 января

Недельная инфляция в РФ разогналась до максимальных за полтора года 0,3%

В "Оренбурге" отвергли вероятность назначения Карреры главным тренером команды

Почти три сотни пьяных британцев в 2018 году были задержаны в аэропортах страны

Нерезиденты в ноябре снизили вложения в ОФЗ на 9 млрд рублей

Их доля уменьшилась до 24,7% Подробнее

Власти Приамурья допустили, что дети с гепатитом С могли заразиться за пределами региона

Минобороны Южной Кореи извинилось за сувениры из ключей проволоки

Порошенко анонсировал санкции против российских депутатов и оборонных заводов

Памфилова направила призовой фонд шуточного конкурса ЦИК на лечение ребенка

Крымский суд отказался освободить командиров украинских кораблей

Brent перешла к росту и достигла цены в $51,18 за баррель

Почти две трети россиян заявили, что для них 2019 год будет удачным и хорошим

Путин назвал комплекс "Авангард" неуязвимым для нынешних и будущих систем ПВО и ПРО

Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине

Порошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеПрезидент заявил, что продлил бы его, если бы не предстоящие в марте выборы Подробнее

Иркутский губернатор попросил ФАС и прокуратуру проверить работу мэра Ангарска

Мосгордума пока не получала предложений об увековечении памяти правозащитницы Алексеевой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');