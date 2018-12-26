Крымский суд отказался освободить командиров украинских кораблей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в среду отказался отпустить из следственного изолятора командиров двух кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море месяц назад, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановления Киевского районного суда Симферополя, уточнив при этом срок ареста из-за допущенной судом первой инстанции технической ошибки: он истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Речь идет о командире буксира "Яны Капу" старшине 1 статьи Олеге Мельничуке и командире бронекатера "Никополь" старшем лейтенанте Богдане Небылице.

Моряки находятся в московском СИЗО "Лефортово" и принимали участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи. Арестованные украинские военные считают себя военнопленными.

Керченский инцидент

25 ноября российские пограничники здержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. ФСБ заявила, что украинские военные суда по указанию киевских властей вошли в территориальные воды РФ, и назвала инцидент провокацией, которую координировали два сотрудника СБУ. Российская сторона утверждает также, что Киев не уведомил Россию о проходе своих кораблей через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

22 моряка и двое сотрудников украинской спецслужбы, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия - почти на два месяца. Все вывезены из Крыма в Москву: 21 украинец находится в "Лефортово", остальные - трое раненых при задержании - доставлены в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

Граждан Украины обвиняют в незаконном пересечении границы РФ; им грозит до шести лет заключения.