Глава минобороны Украины пообещал и дальше проводить корабли через Керченский пролив

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Украина намерена и в дальнейшем использовать Керченский пролив для прохода своих кораблей, заявляет глава украинского Минобороны Степан Полторак.

"Это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", - подчеркнул Полторак, слова которого приводит сайте военного ведомства.

По утверждению министра, второй проход 25 ноября, во время которого российские пограничники задержали украинские корабли и их экипажи, "ничем не отличался по организации и подготовке от первого, который прошел успешно в сентябре текущего года".

"Российская Федерация посмотрела на то, что в наших планах есть дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить нашу группировку в Азовском море, потому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями", - считает Полторак.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

24 украинца, находившихся на судах, были арестованы за незаконное пересечения госграницы РФ до 25 января 2019 года.