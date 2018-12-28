Переданные Украине американские катера "Айленд" прибудут в Одессу летом 2019 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Два патрульных катера класса "Айленд" (Island), которые в конце сентября 2018 года были переданы США Военно-морским силам ВС Украины, должны прибыть в порт Одессы в июле 2019 года, сообщил командующий ВМС ВСУ, Игорь Воронченко.

"В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе. Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину", - сказал он в интервью Deutsche Welle.

27 сентября на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи Украине двух катеров класса "Айленд".

Катера "Cushing" и "Drummond" после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт "Cushing" состоялся в 2014 году, а "Drummond" - в 2012 году.