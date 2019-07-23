США дали $4 млн на группы быстрого реагирования морской охраны в Бердянске и Мариуполе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе (Донецкая область) и Бердянске (Запорожская область) после прошлогодних событий в районе Керченского пролива. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор, выступая на "круглом столе" по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины во вторник.

В 2018 году было выделено $4 млн на развитие таких подразделений. Планируется, что они начнут работать через месяц.

Представитель США отметил, что сейчас стороны сосредоточились на развитии базовой морской инфраструктуры, чтобы Морская охрана могла быстро реагировать по всей территории морской границы. Украине, сказал Тейлор, нужны современные логистические центры, чтобы обеспечить проведение морских операций, а также места по ремонту судов.

Начальник регионального Управления морской охраны Госпогранслужбы Олег Костур уточнил, что речь идет о практической реализации развития мест дислокации подразделений быстрого реагирования в рамках их работы в Черном и Азовском морях, а также на реке Дунай.

Кроме того, советник по морским вопросам программы экспертного контроля и безопасности границы посольства США на Украине Кевин Кильер сообщил, что в рамках проекта поддержки Морской охраны Госпогранслужбы Украины США предполагается и модернизация кораблей и катеров.

"Мы исходим из нашего подхода работы с корпусом Береговой охраны США - будет два катера и 25 человек, которые прикреплены к этим катерам", - добавил он.

Кильер пояснил, что сейчас проект находится в стадии разработки. Через 30-45 дней приступят к стадии его реализации. "Как только закончится фаза проектирования, начнётся фаза реконструкции и строительства. Это начнётся в начале следующего года", - добавил дипломат.

Задержание украинских моряков

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера. Находившихся борту 24 украинцев, в том числе двух сотрудников Службы безопасности Украины, обвинили в незаконном пересечении границы. ФСБ утверждала, что на украинских кораблях имелись артиллерийские орудия.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными, однако в Москве это отрицают, так как РФ и Украина не находятся в состоянии войны.