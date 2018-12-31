Американский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что законодатели от Демократической партии могут пойти на сделку с президентом по прекращению "шатдауна" - временной приостановки финансирования работы государственных учреждений.

Он сказал журналистам, что без решения вопроса о строительстве стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Трамп, прекратить "шатдаун" будет невозможно.

"Не думаю, что демократы дадут нам больше денег, но что-то дадут. Поэтому мы обсуждали, в основном, вопрос о сделке", - сказал сенатор.

Он отметил: "После встречи я воодушевлен как никогда тем, что если говорить с людьми, то можно найти выход из этой беспорядочной ситуации, этот выход будет включать выделение $5 млрд на безопасность границ, на косую стену, косую черту, назовите ее, как хотите, в тех районах, где сооружение будет иметь смысл".

Вместе с тем, как накануне сообщил "Голос Америки", "шатдаун" продолжается девятый день, и Трамп по-прежнему подчеркивает необходимость строительства стены.

В минувшую субботу он написал в своем твиттере, что демократы должны взять инициативу в свои руки и положить конец "шатдауну".

"Я жду демократов в Белом доме для заключения соглашения о безопасности на границе", - написал он.

Дональд Трамп требует выделить $5 млрд на строительство стены, в то время как демократы поддерживают умеренное увеличение финансирования охраны границы в целом, но решительно выступают против строительства стены.