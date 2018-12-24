Демократы обвинили Трампа в создании хаоса в США перед Рождеством

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры демократов в сенате и палате представителей в понедельник обвинили президента США Дональда Трампа в том, что тот создает хаос накануне Рождества.

"Сейчас канун Рождества, а президент Трамп погружает страну в хаос", - говорится в совместном заявлении лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера и лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси.

"Вместо того чтобы внести определенность в жизни людей, он продолжает "шатдаун" (приостановку работы федерального структур - ИФ), только чтобы задобрить радио- и телеведущих правого толка", - отмечают Пелоси и Шумер.

Также демократы заявляют, что из-за того, что "разные люди из Белого дома говорят разные вещи по поводу того, что президент примет или не примет", чтобы завершить приостановку работы правительства, становится неясно, какую именно позицию по вопросу приостановки правительства занимает администрация.

Демократы напомнили, что индексы фондовых рынков падают, а президент "ведет персональную войну против ФРС, и он только что уволил министра обороны".

Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал работу Федеральной резервной системы США, заявив, что это ведомство "не чувствует рынок".

"Единственная проблема нашей экономики - это ФРС. Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимость торговых войн или сильного доллара, или даже приостановки работы правительства демократами из-за споров по границе (по проекту строительства стены на границе с Мексикой - ИФ)", - написал он в твиттере.

Нынешний глава американского оборонного ведомства Мэттис ранее на этой неделе объявил, что уйдёт в отставку, так как не согласен с некоторыми решениями Трампа. С 1 января 2019 года исполняющим обязанности главы Пентагона будет Патрик Шанахан.

Президент США Дональд Трамп исполнил угрозу приостановить работу правительства, если он не добьется одобрения строительства стены на границе с Мексикой.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 по Москве) 22 декабря. Пока неясно, когда правительство возобновит работу в полном объеме, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году.