Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по ДТП в ХМАО с гибелью шести человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело будет возбуждено по факту автоаварии с шестью погибшими, произошедшей в субботу в Нефтеюганском районе ХМАО, сообщает Следственный комитет России.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и после проведения неотложных первоначальных следственных действий передать материалы для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат СК России", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сообщение о ДТП в Нефтеюганском районе поступило в 16:45 по местному времени. На 820 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в районе Приразломного месторождения столкнулись автобус с сотрудниками компании "РН-Бурение" (структура "Роснефти"), два бензовоза и легковой автомобиль "Нива-Шевроле". В результате ДТП шесть человек погибли, 18 пострадали.

Глава ХМАО Наталья Комарова распорядилась усилить меры по обеспечению безопасности на дорогах.