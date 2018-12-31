Два поселка в Магаданской области остались без электричества из-за аварии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики ведут восстановительные работы на ЛЭП "Омсукчан-Оротукан" в Магаданской области, где без энергоснабжения второй день находятся 5,4 тыс. жителей поселков Омсукчан и Дукат Омсукчанского района, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

В обоих населенных пунктах включены резервные дизельгенераторы, которые питают местные котельные.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении. Восстановить энергоснабжение энергетики надеются в понедельник вечером.

Причина аварии, сообщает Минэнерго, - падение анкерной опоры строящейся линии электропередачи ВЛ 220 кВ "Оротукан -Палатка - Центральная" (собственник АО "ДВЭУК") в месте пересечения с ВЛ 220 кВ "Оротукан - Омсукчан" с последующим замыканием провода действующей линии электропередачи.

Мощность отключенных потребителей - 27 МВт. Температура наружного воздуха минус 14 градусов, сообщает Минэнерго.