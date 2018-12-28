Оползень в Хабаровском крае поставил под угрозу работу Бурейской ГЭС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Попавший в СМИ оползень на реке Бурея в Хабаровском крае перекрыл русло и образовал плотину, весной вышедшая из берегов река может подтопить три окрестных села и повлиять на работу Бурейской ГЭС, заявляют в Институте водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВЭП).

"Перекрытие русла сошедшего с крутого левого склона долины Буреи крупного оползня произошло 12 декабря 2018 года в 20 км выше впадения в Бурею ее крупного левого притока - реки Тырма. Последствия могут быть весьма серьезными в связи с возможностью подтопления трех населенных пунктов выше по течению от созданной оползнем плотины", - заявил "Интерфаксу" врио замдиректора по научной работе ИВЭП Алексей Махинов.

Образовавшаяся в результате оползня плотина может привести к сокращению выработки электроэнергии на Бурейской ГЭС к концу зимы, добавил ученый. По его словам, вода будет накапливаться только выше плотины по течению.

"Сейчас в правительстве Хабаровского края специалистами проводится оценка всех возможных последствий сложившейся ситуации", - добавил Махинов.

В минувший понедельник внимание СМИ привлекло обрушение породы с окрестных сопок в русло реки Бурея в Хабаровском крае. По сообщениям очевидцев, были сломаны деревья, наблюдалось значительное изменение ландшафта, в соцсетях появилось видео с места событий. Одной из возможных версий называлось падение метеорита, которое якобы могло вызвать подобные разрушения. Тем не менее, комитет по метеоритам РАН, Институт динамики геосфер РАН и Институт астрономии РАН пришли к выводу, что причиной оползня стали геологические причины, никакого метеорита не было.

Оползень пока не повлиял на работу Бурейской ГЭС. Об этом сообщали 25 декабря в ПАО "РусГидро", которому принадлежит станция.

"Перекрытие реки завалом из горных пород, который образовался в труднодоступном районе примерно в 100 км выше ГЭС, в настоящее время не оказывает влияния на работу станции. Специалисты Бурейской ГЭС усилили мониторинг за притоком воды в водохранилище. Специалисты ГЭС ведут расчеты вариантов работы ГЭС исходя из различных сценариев ликвидации завала в русле реки", - отмечалось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Там добавили, что ГЭС работает в штатном режиме, электроэнергия вырабатывается с использованием накопленной за лето и осень воды в Бурейском водохранилище.

"Воды в водохранилище пока достаточно для обеспечения необходимого объема электроэнергии. Федеральное агентство водных ресурсов не давало указаний на изменение режимов работы ГЭС", - подчеркивает "РусГидро".

Вместе с тем там добавили, что для восстановления естественного притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС необходима расчистка русла реки. Решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приняты после завершения его обследования и получения заключений со стороны специализированных научных и проектных организаций "РусГидро" и МЧС.

В свою очередь Минэнерго РФ сообщали, что станция работает в соответствии с диспетчерским графиком: среднесуточная выработка составляет 19 млн кВт.ч, нагрузка станции меняется в диапазоне 300-1300 МВт.