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Ряд населенных пунктов Сахалина остались без света из-за метели

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Энергоснабжение нарушено в девяти населенных пунктах пяти районов Сахалина и в пригороде Южно-Сахалинска из-за метели, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"По состоянию на утро пятницы остаются поврежденными 17 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Бригады Сахалинэнерго работают над устранением повреждений. Непогода продолжается в ряде районов, из-за чего остается нарушенным электроснабжение сел - Восточное Макаровского района, Усково Тымовского района; частично - города Углегорска, сел Яблочное Холмского района, Ударное, Ольшанка, Поречье и Орлово Углегорского района, Рощино Смирныховского района", - говорится в сообщении.

В пригороде Южно-Сахалинска обесточен район "Ёлочки", частично нарушено энергоснабжение планировочного района "Дальнее" и в поселке Ключи.

Восстанавливают электроснабжение 20 ремонтных бригад "Сахалинэнерго".

На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава энергокомпании.

Предприятия жизнеобеспечения и социально-значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, Сахалинская область находится под влиянием очередного циклона, который принес на острова метели.

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Теги: Сахалин

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