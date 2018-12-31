Энергоснабжение обесточенных поселков в Магаданской области восстановлено

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Энергоснабжение двух поселков Магаданской области, нарушенное из-за падения опоры ЛЭП 30 декабря, полностью восстановлено, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В обед 31 декабря электроснабжение было восстановлено. Сейчас специалисты занимаются исследованием объектов", - говорится в сообщении.

"Авария показала наши слабые места, будем работать над ошибками. Очень рад, что успели восстановить энергоснабжение до Нового года. Спасибо специалистам Магаданэнерго за оперативную работу, спасибо работникам ЖКХ Омсукчана, которые не допустили разморозки систем отопления, не смотря на сорокаградусный мороз", - цитирует пресс-служба слова губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Он поручил правительству региона разобраться в причинах аварии и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось, поселки Омсукчан и Дукат Омсукчанского района оказались обесточенными 30 декабря из-за падения анкерной опоры строящейся линии электропередачи ВЛ 220 кВ "Оротукан - Палатка - Центральная" в месте пересечения с ВЛ 220 кВ "Оротукан - Омсукчан" с последующим замыканием провода действующей линии электропередачи.

На время ремонтных работ в обоих населенных пунктах были включены резервные дизельгенераторы, которые обеспечивали электроэнергией местные котельные.