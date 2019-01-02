Не все украинские блокпосты в Донбассе получили приказ о прекращении огня

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Офицеры Вооруженных сил Украины, несущие службу на одном из блокпостов в Донецкой области, не получали приказ о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"30 декабря офицер Вооруженных сил Украины и два сотрудника Государственной пограничной службы Украины на трех блокпостах в подконтрольных правительству районах Донецкой области сообщили наблюдателям, что получили распоряжения соблюдать подтверждение приверженности прекращению огня. Два офицера Вооруженных сил Украины на другом блокпосту в подконтрольном правительству районе Донецкой области сообщили команде Миссии, что не получали таких распоряжений", - говорится в сообщении пресс-службы СММ.

Там отметили, что на двух блокпостах, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике, двое военнослужащих сообщили наблюдателям, что им известно о подтверждении приверженности прекращению огня.

"В неподконтрольном правительству районе Луганской области один из членов вооруженных формирований сообщил команде Миссии, что они подписали документ, в котором указано, что они не будут нарушать подтверждение приверженности прекращению огня, если их командование не предоставит четкие указания действовать таким образом", - сообщили в пресс-службе миссии.

Как сообщалось, начиная с 1:01 мск 29 декабря, согласно достигнутой минской контактной группой договоренности, в Донбассе вступило в силу соглашение о соблюдении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками.