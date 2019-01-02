В Донецке подорвали железнодорожный мост

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста в Донецке, говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"1 января 2019 года в Пролетарском районе г. Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь",- сказано в тексте сообщения.

По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет.

"С 15:02 01.01.2019 движение железнодорожного транспорта по данному перегону было остановлено. С 16:33 01.01.2019 движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено", - отметили в министерстве.

На данный момент аварийные работы завершены.

30 декабря сообщалось, что сотрудники МЧС ДНР обезвредили на железной дороге три закладки со взрывчаткой. По данным железнодорожников, одно из устройств было заложено у моста и взрыв мог привести к его обрушению на путь.