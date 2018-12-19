Самолет ВМС США провел трехчасовую разведку вблизи Крыма

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США в среду совершил длительный разведывательный полет вблизи Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, морской разведчик P-8A Poseidon с бортовым номером 169324, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около трех часов курсировал к юго-западу от побережья Крыма на высоте 10 тыс. метров.

В районе Севастополя он приближался к побережью полуострова на расстояние около 33 км. При этом морскую границу России американский самолет не нарушал.

Этот же самолет ВМС США с бортовым номером 169324 в понедельник проводил разведывательный полет к югу от Керченского пролива. Он совершил не менее четырех пролетов у морской границы России в районе входа в Керченский пролив на высоте около 8,6 тыс. метров. Он также совершил полет вблизи Севастополя, южного побережья Крыма и района Новороссийска. Всего самолет пробыл у российского побережья не менее трех часов.

Согласно имеющимся данным, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива американские разведывательные самолеты практически ежедневно совершают многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море.

В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, способные вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon. При этом ежедневно фиксируются до двух таких полетов. Кроме того, после инцидента в Керченском проливе у морских границ на Черном море стали часто появляться и британские разведчики RC-135.