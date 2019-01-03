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Турция продолжила переброску военной техники на границу с Сирией

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Турция продолжает перебрасывать военную технику в воинские части, дислоцированные на границе с Сирией, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Колонна бронетранспортеров и военных автомобилей прибыла в приграничную с Сирией провинцию Килис, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что военная техника перебрасывается из разных районов Турции к границе в направлении Газиантепа.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.

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Теги: Турция, Сирия

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