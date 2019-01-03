Трамп обвинил демократов в намеренной приостановке финансирования госорганов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США заявил, что ответственность за "шатдаун" (временную приостановку финансирования работы государственных учреждений) несет Демократическая партия, которая, по его мнению, по политическим соображениям создает трудности для работы госорганов страны.

"Шатдаун происходит только из-за президентских выборов 2020 года. Демократы знают, что они не могут победить, учитывая все достижения "Трампа", поэтому они прилагают все усилия в (блокировании - ИФ) крайне необходимой пограничной безопасности и строительство стены. Продолжается притеснение президента. Для них это сугубо политика!", - написал Трамп в твиттере в четверг.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу 22 декабря после того, как Конгресс и Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой на сумму $5,7 млрд.

Демократы отказываются санкционировать выделение средств на строительство сооружения, которое, по их мнению, не решит миграционной проблемы.