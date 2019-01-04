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Палата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"

Конгрессмены, в частности, выступили за финансирование работы министерства внутренней безопасности до 8 февраля, за это время они намерены найти компромисс в вопросе защиты границ США от нелегалов

Палата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"
Капитолий США
Фото: Reuters

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Демократическая партия в четверг, первый день работы палаты представителей конгресса США 116-го созыва, продавила принятие законопроектов, которые позволят возобновить работу правительства, пишет Dow Jones.

Правительство США частично приостановило работу с полуночи 22 декабря из-за нехватки финансирования ("шатдаун"). Камнем преткновения стало строительство стены на границе с Мексикой, которого требовал президент США Дональд Трамп.

Демократы с 3 января получили большинство в нижней палате конгресса и не замедлили им воспользоваться. Американские издания особо отметили роль нового спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

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В поддержку законопроектов голосовал 241 депутат при 190 "против". В частности, конгрессмены выступили за финансирование деятельности министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года. За это время конгресс намерен найти компромисс по вопросу защиты границы Соединенных Штатов от нелегальной миграции.

Кроме того, члены нижней палаты конгресса одобрили выделение средств для Госдепартамента, министерств внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, финансов, а также ряда других ведомств до 30 сентября 2019 года.

Теперь законопроектам необходимо получить одобрение Сената, более половины мест в котором занимают республиканцы.

За несколько часов до голосования Белый дом сообщил, что советники Трампа намерены рекомендовать ему наложить вето на проекты, если конгресс примет их без выделения дополнительных средств на защиту американской границы и строительство стены, передает Deutsche Welle. Глава государства требует направить на эти цели $5,7 млрд. Демократы согласны потратить на защиту южных границ лишь $1,3 млрд.

Декабрьские опросы общественного мнения показали, что от 54% до 57% американцев выступают против строительства стены.

До положительного решения вопроса о "шатдауне" около 800 тыс. американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.

Накануне Трамп заявил, что ответственность за "шатдаун" (временную приостановку финансирования работы государственных учреждений) несет Демократическая партия, которая, по его мнению, по политическим соображениям создает трудности для работы госорганов страны.

Граница между США и Мексикой

10 фотографий
Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
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Теги: США, Дональд Трамп

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