В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Порошенко отправился в Стамбул за томосом для новой церкви Украины

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко вылетел в Стамбул, где 6 января главе Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию будет вручен томос об автокефалии ПЦУ.

"Для меня большая честь вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отбыть в Стамбул, где завтра произойдет долгожданное событие", - написал он на своей странице в фейсбуке в субботу.

Порошенко отметил, что отправляется к патриарху Варфоломею "со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении томоса автокефальной поместной Православной церкви Украины".

Президент Украины назвал предстоящее событие "новой эрой в истории мирового православия". "Молимся за мир и единение. Ведь в единстве сила нашего народа. Единство - это то, что обеспечит нам победу", - отметил он.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Накануне патриарх Варфоломей в обращении к иерархам призвал поддержать предоставление автокефалии новой церкви Украины.

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Теги: Украина, Константинополь, Стамбул, Петр Порошенко, ПЦУ

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