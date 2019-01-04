Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама, а также район города Алеппо

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В течение суток, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, боевики в Сирии обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама, а также район города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба и Дарх-Абу-Асад провинции Латакия, Ачан, Телль-Марак и Зор-Махрука провинции Хама, а также района Захабия города Алеппо", - отметил Соломатин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, подчеркнул он.

Продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

"За прошедшие сутки представителями российского центра

по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Джаллин провинции Деръа, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,2 тонны. Всего с начала процесса урегулирования российским центром по примирению враждующих сторон проведено 2030 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3193,1 тонны", - сообщил Соломатин.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного "Дювали" и одного морского "Баниас". По состоянию на 3 января 2019 г. возвратилось 214 235 человек.

Власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 3 января 2019 г. амнистировано 22 947 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 3 января 2019 г. восстановлено 30 974 жилых дома, 718 образовательных и 127 медицинских учреждений. Отремонтирован 961 км автомобильных дорог, отметил Соломатин.