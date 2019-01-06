Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Бенине и Того сообщает, что местонахождение шестерых российских членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, захваченных пиратами в плен возле берегов Бенина, остается неизвестным.

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Представители посольства получили разрешение подняться на борт судна и пообщаться с остальными членами экипажа, отмечает диппредставительство.

"Дипломаты побеседовали с командой, выяснили подробности происшествия (нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языке), а также установили, что раненых и больных среди членов команды нет", - подчеркивается в сообщении.

В посольстве сообщили, что контейнеровоз прибыл 5 января из Нигерии в порт Катон, где вместо захваченных в плен российских моряков на борт поднялись новые члены экипажа, включая капитана корабля.

К контейнеровозу для следственных действий прибыли местные полицейские и представители властей Бенина, на борту также присутствовали представители компании-судовладельца.

Дипломатам также сообщили, что оставшиеся на борту моряки поддерживают связь по мобильным телефонам и интернету со своими родными. Они высказали желание оставаться на судне до его прибытия в порт назначения в России.

Утром 6 января контейнеровоз MSC Mandy покинул территориальные воды Бенина, заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что пираты атаковали грузовое судно у берегов Бенина в ночь на 2 января и захватили шестерых членов экипажа, включая капитана судна. По данным российского посольства, все захваченные моряки являются гражданами России.

Как сообщал отраслевой портал "Портньюс", судно MSC Mandy (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. Похищенные россияне - капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер - сварщик и повар.