Пираты у берегов Бенина атаковали судно с россиянами на борту и похитили шесть человек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пираты атаковали грузовое судной у берегов Бенина в ночь на 2 января и захватили шесть членов экипажа, сообщили "Интерфаксу" в ночь на субботу в посольстве России в Бенине

По данным российских дипломатов, на борту судна находились 26 человек, в том числе, 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. Гражданство захваченных неизвестно.

Об инциденте российскую дипмиссию проинформировал штаб Военно-морских сил Бенина.

В настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии. В посольстве также сообщили, что делают все возможно для оказания помощи гражданам РФ.