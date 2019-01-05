Дипломаты подтвердили российское гражданство захваченных пиратами моряков

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Захваченные пиратами у берегов Бенина моряки являются гражданами России, сообщает посольство РФ в Бенине.

"Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные - граждане России", - говорится в сообщении в фейсбуке российской дипмиссии.

По данным бенинских военно-морских сил, после нападения судно MSC MANDY ушло в территориальные воды Нигерии. "Посольство России в Бенине поддерживает плотное рабочее взаимодействие с посольством России в Нигерии, а также с бенинскими компетентными органами", - отмечается в сообщении.

Между тем, посольство РФ в Нигерии также предпринимает меры для установления местонахождения захваченных россиян, сообщили в дипмиссии.

"Посольство в сотрудничестве с местными органами безопасности принимает все необходимые меры для установления местонахождения захваченных российских моряков и их освобождения", - говорится в его сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что "остальные члены экипажа находятся в безопасности на борту судна MSC "MANDY", покинувшего территориальные воды Нигерии".

Ранее отраслевой портал "Портньюс" сообщил, что судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. Бандиты похитили шестерых россиян (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер - сварщик, повар).

По данным агентства, среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет.