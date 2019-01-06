Анкару возмутили слова Болтона о политике Турции в отношении курдов в Сирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Целями Турции в Сирии являются не этнические курды, а террористы "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России), а также Рабочая партия Курдистана (PKK), Отряды народной самообороны (YPG) и Демократический союз (PYD), заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что одной из целей шагов Турции по борьбе с террористами PKK и ответвлениями этой преступной организации в Сирии является устранение давления и насилия в отношении этнических курдов.

"Террористы PKK/PYD/YPG притесняют и оказывают давление на курдов, отказывающихся им подчиняться, - сказал Калын. - Суть вопроса в порядках, которые пытаются установить на сирийских землях террористы и угроза в отношении безопасности Турции".

"Турция продолжит решительные усилия по прекращению войны в Сирии, - отметил пресс-секретарь, - обеспечению безопасности и продвижению политического переходного процесса в этой стране".

Агентство напоминает, что заявление Калына последовало за высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Турция должна гарантировать безопасность "курдских бойцов".

Как сообщалось, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода американских войск из Сирии.