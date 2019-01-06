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Болтон назвал условия для полного вывода войск США из Сирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вывод американских войск из Сирии зависит от того, как скоро будут уничтожены остающиеся боевики "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) и от того, как Турция сможет обеспечить безопасность сирийских курдов, заявил в воскресенье журналистам в Израиле советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

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"Есть цели, достижение которых обеспечило бы условия для вывода (войск)", - сказал он, указав на необходимость полного уничтожения ИГ и обеспечение защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с боевиками, но которых в Анкаре считают террористами.

По его словам, в Вашингтоне считают, что турки не должны предпринимать действия без координации и согласования с США. При этом Болтон напомнил слова Трампа, который заявлял, что Вашингтон не позволит туркам убивать курдов, которые бок о бок с американцами боролись против ИГ.

"Никакого расписания вывода войск нет, оно зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить", - отметил Болтон.

Из Израиля Болтон в понедельник отправится в Турцию.

О начале вывода американских войск из Сирии заявил в середине декабря президент США Дональд Трамп.

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Теги: Сирия, Турция, США, ИГ

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