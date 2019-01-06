Военные РФ помогли вывезти склад боеприпасов в сирийской провинции Деръа

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские военные оказали содействие в транспортировке склада вооружений, оставленного незаконными вооруженными формированиями в населенном пункте Умм-эль-Маатен провинции Деръа, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Всего перевезено более 50 тыс. боеприпасов различных типов: артиллерийские мины (различного калибра) - 39 шт.; противотанковые мины - 27 шт.; противопехотные мины - 160 шт.; патроны к стрелковому оружию - 51,8 тыс. шт.; выстрелы к гранатомету - 121 шт.; самодельные взрывные устройства - 228 шт.; огнепроводный шнур - более 2 тыс. м", - сказал Соломатин.

Он также отметил, что в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики обстреливали населенный пункт Телль-эль-Мактаа провинции Хама, в результате чего ранен сирийский военнослужащий. Также боевиками обстреливались район Суккари и северо-западная окраина города Алеппо.